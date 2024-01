Dans les sous-sols de la gare de l’Est, un endroit avec 600 mètres de voies ferrés miniatures

Savez-vous ce qu’est un ferrovipathe ? C’est une personne ayant une « petite » lubie pour les trains. Si vous en êtes, accrochez-vous bien à la barre, on a un plan souterrain qui va vous rendre fou : dans les sous-sols de la gare de l’Est, il est possible de visiter (une fois par mois, contre 8 €) un espace où prennent place 600 mètres de voies ferrés miniatures.

© AFAC - Association Française des Amis des Chemins de Fer

Patiemment manufacturées par les membres de l’Association française des amis des chemins de fer entre 1946 et 1955, ces voies se déclinent sur trois réseaux et autant d’échelles. Des voies entretenues par les modélistes/guides de l’asso, qui leur servent à tester et faire rouler leur propre matos, et parsemées de postes d’aiguillage, des convois de tous types, wagons, gares, bosquets, décors en trompe-l’œil et mille détails.

Un monde à part – passionnément expliqué par les membres lors des visites – dans lequel on ne compte encore aucune trace d’envahissement des voies par des camarades syndicalistes.

Quand ? le dernier mercredi de chaque mois, à 14h30.

Où ? gare de l’Est, place du 11-Novembre, Paris 10e. Parking Alsace, niveau -1, porte 9.

Combien ? 8 € (Billetterie ici)