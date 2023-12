Tout ce qui va changer dans les transports en commun parisiens en 2024

En ces ultimes jours de l’année, c’est le moment de consulter Madame Irmrail. Après les « interruptions de service » (les fermetures de métro et RER), on a recensé pour vous tout ce qui allait changer sur le réseau de transports en commun parisien. Et avec les JO dans la lunette, ça va bouger en 2024.

Évacuons d’emblée les choses désagréables : l’an prochain, voyager sur le réseau francilien coûtera plus cher. Outre un Pass Paris 2024 à 4 € la journée (et 70 € la semaine) le temps des Jeux olympiques et paralympiques, les usagers devront payer davantage pour leur Pass Navigo, celui-ci passant à 86,40 € par mois, soit 2,30 € de plus.

2024 sera aussi garnie de nouvelles plus douces avec – si tout va bien – plusieurs prolongements de lignes. Le printemps verra la ligne 11 gagner six stations en filant vers son nouveau terminus de Rosny - Bois-Perrier, le RER E se déplier d’Haussmann vers Nanterre - La Folie et le tramway T3b poursuivre son arc en direction de la porte Dauphine. Enfin, en juin, c’est la ligne 14 qui mangera de la soupe en s’étirant au sud vers l’aéroport d’Orly et au nord vers Saint-Denis.