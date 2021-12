Dans un ancien fort d'Aubervilliers, ouverture d'une friche de 5 000 m2 dédiée à l'art et la culture

A lire également : Pour célébrer ses 10 ans, Time Out Paris organise un énorme festival gastronomique

De friches en tiers-lieux, le boulevard périphérique parisien s’impose petit à petit comme l’épicentre excentré – et excentrique – du défrichage des cultures alternatives. A la lisière d'Aubervilliers et de Pantin, non loin de l’incontournable galerie Thaddaeus Ropac et du théâtre de la Commune, un nouveau terrain de jeu dédié à l’art et à la culture sous toutes ses formes vient d’ouvrir ses portes. Le Point Fort, installé dans l'ancien fort d’Aubervilliers, se veut le point de ralliement des esprits curieux et aventureux du quartier – et des Parisiens en manque d’espace de liberté. S’étendant sur près de 5 000 mètres carrés, le site est presque une ville dans la ville, divisée en plusieurs espaces – intérieurs et extérieurs – pouvant abriter tout type d’événements.

Porté par l’association Villes des musiques du monde, qui officie depuis plus de vingt ans dans la commune, le projet tient particulièrement à mettre en avant les esthétiques « musiques et danses du monde », à travers une programmation de spectacles ouvrant à de nouveaux horizons culturels et sociaux. Au mois de décembre, le Point Fort accueille la première édition du festival jeune public Babel Mômes, avec des séances de ciné-concert, des performances et autres explorations euphorisantes. Les plus grands pourront s’y retrouver dès le samedi 4 décembre, à l’occasion d’une grande bamboche organisée par Via le monde, avec marché de Noël géant et solidaire, fanfares et atelier de danse africaine.

En plus de sa grande halle, de son chapiteau et de ses aménagements extérieurs, d’autres lieux sont en cours de réhabilitation sur le site et devraient héberger prochainement différentes offres de restauration, ainsi que de nouveaux espaces de création ouverts aux artistes d’ici et d’ailleurs. L’objectif : s’installer durablement dans le quartier et multiplier les associations avec les collectifs et artistes locaux pour devenir un véritable catalyseur de rencontres et de découvertes. Résultat : un bon point de plus pour Aubervilliers, et des moments forts à venir pour la culture.

Quoi ? Point Fort

Quand ? Selon les événements pour le lancement. De manière plus récurrente à partir du printemps.

Où ? Fort d’Aubervilliers, 174 avenue Jean-Jaurès, 93300 Aubervilliers