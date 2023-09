Dans un ancien fort militaire, Grünt organise le festival rap de la rentrée

On vous entend d’ici : « Sympa Time Out les recos, mais ça fait des mois que le Grünt Festival est complet. » Mais comme Grünt s’est construit sur des freestyles, on a pensé qu’il existait probablement des moyens freestyle de choper une place. Et surtout, ç’aurait été indélicat de ne pas parler de cette seconde édition qui se tient les 8 et 9 septembre à Point Fort avec une trentaine de rappeurs issus de l’indé, dont certains membres du club des 1 % des plus riches rimeurs de l’époque.

Si vous réussissez à gratter une place, filez voir l’icône Grünt Lesram et ses punchlines sauvages, puis passez une tête à la carte blanche au Montreuillois Prince Waly, qui a invité des gars comme Ali ou Jazzy Bazz sur son dernier disque. On a aussi très envie d’assister au show du Niçois Infinit’, gars sûr parmi les gars sûrs d’Alpha Wann et censé bientôt revenir avec un nouveau skeud. Quoi zieuter dans le reste de l’affiche ? A la volée, on dirait : Sheldon, Kay The Prodigy, Esso Luxueux, Theodora et Bekar.

Quand ? Les 8 et 9 septembre 2023.

Où ? Point Fort, 174 avenue Jean-Jaurès, 93300 Aubervilliers.