L’infernale roue des festivals de musique parisiens ne s’arrête jamais de tourner ! Si l’été est assurément le climax du genre, des raouts musicaux de haut vol ont lieu quasiment toutes les semaines à Paris et en banlieue. Dans ce dossier, on a pris le parti de réunir tous les styles musicaux (musique électronique, hip-hop, rock…) et tous les formats existants, des festoches XXL aux plus intimistes, voire confidentiels. Une sélection qui évoluera au fil des saisons et des annonces, mais une chose est sûre : la culture des festivals et des concerts est plus vivace que jamais à Paris, et c’est ici qu’elle s’écrit.