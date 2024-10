Dans une ancienne gare de stockage de charbon, une soirée solidaire avec la population libanaise

Arrêt solidaire à la Station. Alors que les bombardements de l’armée israélienne ont causé la mort d’au moins 1 620 personnes et déplacé quasi 1,5 million de personnes (sur 5 millions d’habitants) depuis le 23 septembre, la solidarité s’organise sous nos latitudes. Parmi les initiatives, l’artiste expé libanaise Liliane Chlela présente ce jeudi 31 octobre à la Station une soirée électronique dont les bénéfices seront reversés au centre culturel Beirut Synth Center et au studio Tunefork, qui coordonnent une opération de secours sur place.

Une affiche aussi belle que l'initiative est fondamentale

Et attention, pour s’occuper de la bande-son, Liliane Chlela a tricoté une affiche aussi belle que l’initiative est fondamentale. À ses côtés, on croisera la Tunisienne Deena Abdelwahed, dont le dernier album Jbal Rrsas, grande fresque mystique inspirée du monde arabe, a marqué l’année 2023 électronique au fer rouge.



Sur le tract de la noce, on découvre également la DJ Marocaine Glitter55 et sa techno sous sève orientale, et l’ultra-curieux Nantais Simo Cell, capable de mixer en un set sonorités syncopées, acid ou jungle. De la solidarité, des artistes de haute volée et une veille de jour férié : allez, on laisse les excuses au vestiaire et on ramène sa fraise.



Quand ? jeudi 31 octobre 2024.

Où ? la Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers, Paris 18e.

Combien ? 10,65 € (Billetterie ici)