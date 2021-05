De mai à septembre, voyagez en campings-car de rêve grâce au Hoxton

Vous avez toujours rêvé de partir On the road façon Kerouac des temps modernes, bourlinguant entre petit village de pêcheurs, plages pittoresques, ambiance feux de camp, baignades sauvages et BBQ sous les étoiles ? On a ce qu'il vous faut ! Après le succès de son Camp Hox l’an passé (un camping pop-up de 12 tentes en pleine campagne anglaise), la chaîne hôtelière nouvelle génération Hoxton réitère ! Cette fois, elle a décidé de lancer des camping-car mobiles, à bord d'un Volkswagen T6 2021. Des séjours clé en mains de 4 jours, de mai à septembre 2021. Avec au choix, quatre itinéraires personnalisés : les paysages de Normandie, les vignes de Californie, la campagne hollandaise ou la côte sud-est du Royaume-Uni.

Oubliez le vieux combi-van de surfeur qui pue la transpi ! Chaque véhicule comprendra toutes les touches sexy qui font le charme de l'hôtel : radios Roberts et playlist mitonnée par l’hôtel, produits de toilette Blank, draps et serviettes siglés Hoxton, et même du kawa Origin, pour les matins paresseux dans le van. Pour la soif, un minibar bien rempli : bières artisanales Gallia, jus frais Yumi, canettes au CBD Chilled... Et ce n'est pas tout : les happy few bénéficieront également d'un barbecue portable et de chaises de camping pour dîner en plein air. Et de vélos Hoxton conçus par Temple Cycles, histoire de s'aventurer hors route dans les petits sentiers.

© Camp Hox by Hoxton

Pour rendre l’expérience plus magique, la team s’est occupée de tout l’administratif, en pré-réservant et pré-payant chaque site de camping. Comme pour ce trip sur les routes normandes au départ de Paris, incluant 3 nuits dans le van, et une nuit en fin de séjour au Hoxton Paname. Un itinéraire complet qui inclut les recommandations pour les arrêts, les spots de pique-nique, les tips de balades, les plages etc.

La Normandie aux portes de Paris

Nommé “La vie on Road”, l’aventure Camp Hox au départ de Paris est donc un voyage de 4 jours alternant randonnées en pleine nature, couchers de soleil et spots de surf. Vous commencerez l’aventure au départ de la capitale jusqu’au cœur du Calvados et du Pays d'Auge, à la rencontre de cidriculteurs locaux, de maisons normandes et de trésors du terroir. Après une balade à vélo ou en randonnée hors des sentiers battus, cap sur la Seine-Maritime : les vues impressionnantes du haut des falaises d’Étretat, le charme des cabanes de pêcheurs d’Yport, le surf à Fécamp, ou encore les villages de Saint-Valery-en-Caux.

Côté prix, comptez 900 € pour 2 personnes en semaine (lundi-vendredi) et 975 € en week-end (jeudi-lundi). Mais attention : le nombre de séjours est limité. Les résa en ligne ouvrent à partir de cet après-midi. A bon entendeur...

Quand ? De mai à septembre 2021

Où ? 4 itinéraires (France et étranger)

Combien ? A partir de 875 € en semaine et 975 € en week-end pour deux personnes (voyage en Hollande).