Début septembre, un food court géant s’installe aux pieds de la tour Eiffel

Avec des plats de tous les pays !

Un food court géant, aux pieds de la Dame de Fer, avec des stands qui proposent des plats de tous les pays du monde, ou presque : ce fantasme de foodies se concrétisera du 11 au 14 septembre avec une nouvelle édition du Village International de la Gastronomie !

L’événement posera ses chapiteaux blancs, tous siglés d’un drapeau, une septième fois sur le quai Jacques-Chirac, pendant quatre jours de 10h à 22h. De l’Afghanistan au Venezuela, en passant par la Finlande, Haiti ou les Philippines, plus de 60 pays et terroirs seront réunis pour vous faire goûter leurs spécialités !

Au programme, des démonstrations culinaires, des concerts, des spectacles de danse, mais aussi des tables rondes curieuses qui évoqueront autant la diplomatie culinaire que les rapports entre IA et alimentation ou des questions de santé.

Et si Top Chef vous manque déjà, courez assister à la Private Chef World Cup, un concours qui opposera 12 chef(fe)s à domicile du monde entier autour d’un barbecue !

Quand ? du 11 au 14 septembre.

Où ? quai Jacques-Chirac, Paris 7e.

Combien ? 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.