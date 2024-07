Dans la langue de Céline Dion, on appelle “aires de restauration” ces grandes halles qui regroupent sous un même toit différents restos et bars, agrémentées d’une programmation de loisirs. Si on doit aux Américains (qui n’aiment pas trop marcher dans leurs villes) ce concept inventé pour les malls des années 70, reconnaissons - avec une certaine fierté - que le plus beau succès en Europe est signé du Time Out Market à Lisbonne avec ses 30 restaurants, huit bars et cinq millions de visiteurs par an !

Les avantages de la formule ? En bande, on est toujours sûr de trouver de la place quelle que soit l’heure et des plats qui conviennent à tous (ce qui n’est pas toujours évident dans un petit bistrot du 11e) : burgers, sushis, ramen.. Il y a du choix ! Évidemment, en contrepartie, l’ambiance douce comme une chorale de marteaux-piqueurs se montre peu propice aux dîners en amoureux, et l’éventuel décalage dans l’arrivée des plats peut rendre l’expérience du repas un peu curieuse.

Dans ce dossier, pas de notes, pas de classement ni de food court échelle. On a juste sélectionné nos food courts favoris, ceux qui réunissent diversité culinaire, qualité des assiettes et ambiance cool !

