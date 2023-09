Décibels Vendanges, quatre jours de concerts gratuits dans le 18e

L’iconique Fête des vendanges, où, depuis 90 ans tout pile, on vient récolter les raisins du clos de Montmartre, ne se limite plus à une célébration bachique et bon enfant de la vigne et du vin. Depuis six ans, elle s’accompagne en effet d’un festival de musique, le Décibels Vendanges, doté d’une programmation gouleyante.

Du 11 au 14 octobre, le festival implique tout l’arrondissement et investit trois salles du 18e pour une palanquée de concerts d’artistes émergents. Attendez-vous à un grand écart de styles. Le Hasard Ludique se promène de l’électro du multi-instrumentiste YMNK à la pop féministe de Louisadonna en passant par le metal de Sun ou le rap d’Ajar. Au Be-Jazzy (ancien Jazzy Jazz), la prog explore toutes les nuances de la pop avec des concerts de Venus VNR, La Coya ou Victor Mechanick. Et au restaurant l’ADN Montmartre, on pousse les tables afin de faire de la place pour le R&B de Jon Onj, les mélopées éthérées de Flor Mata ou les chansons décalées d’Oscar Les Vacances. Et ultime bonne nouvelle, tout cela est gratuit !

Quand ? du 11 au 14 octobre.

Où ? au Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen ; Be Jazzy 12 avenue de la Porte-Montmartre ; ADN Montmartre 14 rue Muller, Paris 18e.

Combien ? Entrée libre.