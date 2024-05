Découvrez des ballets exceptionnels au musée d'Art moderne pour la Nuit des musées

Sujet de prédilection de Matisse, la danse s’invite ce week-end au musée d’Art moderne. Dans le cadre de la Nuit des musées, ce samedi 18 mai, deux œuvres monumentales des collections permanentes de l’institution serviront de toiles de fond à de fiévreuses performances. Orchestrés par le chorégraphe franco-marocain Fouad Boussouf, des extraits de ses récents ballets, entre danse orientale et contemporaine, viendront animer les salles du musée à différentes reprises pendant la soirée.

Il y a d’abord la salle Dufy, dans laquelle s’affiche l’une des plus grandes œuvres picturales au monde, soit l’incandescente Fée Électricité. Là, dans cette brillante alcôve de 600 mètres carrés, le chorégraphe présentera un extrait de son vibrant hommage à Oum Kalthoum, chanteuse égyptienne de légende, entre chant, poésie et danse. En parallèle, La Danse de Matisse, triptyque mural et ornemental, sera le décor de la création Fêu, bouillonnement collectif et tribal aux influences hip-hop. Trois créneaux seront proposés pour chaque chorégraphie au fil de la soirée, entre 19h et 22h.

Où ? au musée d’Art Moderne, 11 avenue du Président-Wilson, 75116 Paris.

Quand ? samedi 18 mai, à partir de 18h.

Combien ? gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles (venez tôt !).