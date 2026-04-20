Découvrez la carte géante de Paris en pixel art : des milliers de détails à traquer !

Quasimodo en vigie sur une tour de Notre-Dame, des cambrioleurs qui passent par la galerie d'Apollon du Louvre ou une manif de gilets jaunes sur la place de la Concorde, … Voilà quelques-uns des détails à dénicher (mais il y en a plein d’autres !) au cœur de l’immense carte en pixel art mise en ligne par Tarık Tolunay. Un tableau pléthorique et fascinant où se mélangent couleurs, époques, précisions et inventions. Zoomez ça vaut le coup !

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Lancé au printemps 2025, le projet de 15 milliards de pixels a demandé 10 mois de travail où L’artiste turc (qui avait déjà fait Fractal Istanbul en 2023) était rivé sur son écran de 12 à 16 heures par jour. Attention, tout est fait à la main : aucune intelligence artificielle n’a été utilisée pour lui faciliter la tâche. Vous avez trouvé le biplan du Baron rouge ?

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