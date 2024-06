Découvrez le casting de chefs du Coca-Cola Food Fest tout l’été aux Invalides

Plus chaud, plus grand, plus street ! Telle pourrait être la devise du food court (ou aire de restauration pour la Commission d'enrichissement de la langue française) que vient d’ouvrir Coca-Cola dans l’ancienne aérogare des Invalides. Le Coca-Cola Food Fest, installé du 21 juin au 8 septembre 2024 dans le spot du futur musée de l'Artisanat d'art français, propose, sept jours sur sept et de 11h à minuit, dix comptoirs de street food dans un décor brut (échafaudages de toiles colorées, bar central façon diner), dont les menus ont été confectionnés par une belle brochette de chef(fe)s du monde.

Des plats des cinq continents

Au générique, on croise ainsi Gloria Kabé, qui propose des tamales de maïs végé, Lucas Campos (Brutos), avec une brochette de bœuf picanha à la brésilienne, Erica Paredes (Reyna) pour un burger asiatisant, ou encore Sertaç Dirik et sa pide au maquereau (une sorte de pizza turque), tous placés sous la supervision du chef des chefs Julien Dumas (ex-Saint James), qui propose lui un fish & chips à la béarnaise à la tomate. Du sérieux.

Dans les verres, ce sera évidemment les boissons du groupe (Coca, Fuze Tea, Tropico, Sprite…), en version nature ou en cocktail. Et si vous vous sentez malgré tout en hypoglycémie, la pâtissière Claire Heitzler, ancienne de Ladurée, a imaginé six desserts (fraisier, sablé à l’amande…). Comptez 18 € pour un plat, 10 € pour une pâtisserie.

Le programme de cette boustifoire (on se met au néologisme nous aussi) se complète d’une série de concerts et DJ sets, et bien sûr de la diffusion des événements sportifs. Aucune raison que ce Coca‑Cola Food Fest ne finisse pas sur le podium des lieux à visiter cet été.

Où ? 2 rue Robert-Esnault-Pelterie, Paris 7e.

Quand ? du 21 juin au 8 septembre 2024, tous les jours de 11h à minuit.