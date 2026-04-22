Découvrez le restaurant de l'année 2026 aux Time Out Paris Food & Drink Awards !

Les douze mois écoulés ont été riches en tables exceptionnelles et le choix a été bien compliqué pour la rédaction, mais les Time Out Paris Food & Drink Awards ont livré leur palmarès dans un Parc des Princes en fusion et c'est Mantra (ou « Maaaaannnnntraaaaa », comme disait Vincent Royet, le speaker du PSG) qui a remporté le prix du meilleur resto de cette 4ᵉ édition.

© Mantra

Dans cette petite enclave couleur encre de seiche ouverte avec son acolyte Jonathan Caron, le chef Manogeran Shasitharan propose une cuisine aussi singulière que son parcours. Car ce natif de Kuala Lumpur a d'abord été étudiant en médecine à Londres, puis sans-papiers à la rue en France avant d'être sauvé par la cuisine et David Le Corre du Paris-Nice à Joigny (Yonne) où il était alors plongeur. Désormais chez lui à Paris, le chef montre avec brio que les bons produits d'ici (Saint-Jacques, homard…) s'entendent à merveille avec les condiments (coco fermentée, kerisik de crevettes) et les recettes de là-bas. Le menu en une dizaine d'étapes (suivant l'inspi du chef) révèle une gastronomie de confluences puissante et singulière. Plus qu'une fusion ou une passerelle, une cuisine de rencontre !

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Où ? 17 rue Claude Rodier, Paris 9e