Découvrez le tout premier salon dédié aux vins d’Ile-de-France !

En passant par le splendide échangeur de l’A15 à Argenteuil, difficile d’imaginer qu’ici, à la fin du XVIIIe siècle, les vignes s’étendaient à perte de vue sur plus de 1 000 hectares. La petite couronne s’imposait alors comme le plus important vignoble du pays, loin devant la Bourgogne ou le Bordelais ! En une poignée de décennies, la concurrence des autres régions, le phylloxéra et l’urbanisation ont eu raison de cette viticulture pluriséculaire.

Le vignoble d’Ile-de-France a-t-il complètement disparu ? Non ! Il reste encore quelques ceps ici et là (autour du mont Valérien à Suresnes, à Issy ou à Montmartre) et depuis 2020, il bénéficie d’une indication géographique protégée. Et aujourd’hui, consécration, il a son premier salon ! Monté par Victor Krafft et Alexandre Guillemot, le salon Les Vins de Par’Ici se déroule dans leur cave/bar V and B à Nanterre les 8 et 9 novembre prochains. Ce sera l’occasion de découvrir les nouveaux crus du coin : domaine Bois Brillant, Les Côteaux du Montguichet, le chai urbain de Montreuil Michto Vino ou Pif à Papa de Courbevoie (mais aussi de la bière Gallia ou des sakés parisiens).

Outre vider des godets, il sera possible de se remplir la tête avec une causerie sur l’avenir des vins franciliens (le vendredi) et une masterclass sur la vinification à Chelles avec le viti Pierric Petit (le samedi). Après ça, vous serez mûr pour faire la route des vins en Navigo !

Quand ? 8 et 9 novembre 2024, de 15h à 21h30.

Où ? V and B, 297 boulevard des Provinces-Françaises, 92000 Nanterre.