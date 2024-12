En plein cœur du 19e arrondissement, entre un kebab et une alimentation générale, trône depuis 2015 cette cave à vin à l'allure digne et racée, avec sa façade bleu nuit et sa ribambelle de fromages et charcuteries. Les patrons, Thomas Perlmutter et François Braouezec, laissent libre cours à leur amour des vins vivants avec un beau focus sur la Bourgogne, le Languedoc et la Loire.

Où ? 51 rue de Belleville, Paris 19e