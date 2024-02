Déjà la teuf de l’année ? Arca et Björk en DJ set à la Bourse de Commerce

Que les taux d’intérêt sont hauts pour cet événement à la Bourse de Commerce ! Du 1er au 3 mars, le musée abritant la collec’ d’art de François Pinault accueillera trois soirées centrées autour d’un concert-performance de la productrice de musique électronique Arca. L’artiste vénézuélienne, révérée pour ses audaces musicales (dont l’incroyable série KicK), prend ses aises sous l’étourdissante coupole cerclée du paravent de béton de Tadao Ando, avec notamment un DJ set de clôture avec une guest « vous êtes pas prêts ».

Le projet s’appelle The Light Comes in the Name of the Voice et s'étendra sur trois jours, avec, les deux premiers soirs, Arca en impro solo sur un « piano à résonateur magnétique » – un piano qui aurait pris du LSD, en gros –, dont on entendra les échos toute la journée entre les concerts grâce à l’IA. En parallèle, l’artiste enfile sa casquette de peintre et présentera pour la première fois sa série Angels.

Une ambiance very centre d’art contemporain – comprenez complètement perchée – qui se terminera par une sauterie ambiance club dans les sous-sols du musée avec un line-up de rêve géré par Arca. Aux côtés de la DJ londonienne aux mix panafricains Nkisi ou de DJ Babatr, le pionnier de la raptor house (la très contagieuse version vénézuélienne de la techno), on pourra danser sur un set de… Björk. Eh ouais, DJ Björk ! Vous vous demandez ce qu’elle fait là ? Elle vient tout simplement rendre visite à Arca, sa complice artistique depuis dix ans, notamment derrière la production de ses albums Vulnicura et Utopia. Il va clairement falloir être au taquet derrière sa souris lundi à 13h…

Quand ? du 1er au 3 mars 2024.

Où ? Bourse de Commerce, 2 rue de Viarmes, Paris 1er

Combien ? ouverture de la billetterie le lundi 12 février 2024, à 13h. (Billetterie ici)