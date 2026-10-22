Des animaux en peluche géants envahissent le Petit Palais pour Art Basel

Pieuvre en cuir, baleine en mohair et saint-bernard en velours hanteront les galeries du monument jusqu’au 25 octobre.

C’est la foire mais aussi un peu le zoo cette semaine du côté du Grand Palais, où se tient Art Basel jusqu’à dimanche. En face, le Petit Palais recevra l’animalerie de Cosima von Bonin, qui présentera Dollys & Beaux, une installation de douze sculptures d'animaux en peluche dans le cadre du programme public d'Art Basel Paris.

Pieuvre en cuir, baleine en mohair et saint-bernard en velours (et même des coquilles Saint-Jacques aux yeux curieux) hanteront les galeries du monument jusqu’au 25 octobre. La troupe de créatures avait été créée à la demande des directeurs artistiques Jack McCollough et Lazaro Hernandez pour ouvrir le défilé Loewe automne-hiver 2026 au château de Vincennes.

Présentées par Gaga (Mexico), la Galerie Neu (Berlin) et la Petzel Gallery (New York), les créatures cartoonesques de Cosima von Bonin font leur retour pour quelques jours au Petit Palais avec de nouveaux accessoires, entre tartan et foulards en soie.

Quand ? du 20 au 25 octobre, de 10h à 18h (jusqu’à 20h le vendredi et le samedi).

Où ? Petit Palais, avenue Winston-Churchill, Paris 8e.

Combien ? Accès libre et gratuit.