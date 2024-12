Des repas gastronomiques au milieu d’un chantier haussmannien avec l’un des meilleurs chefs de sa génération

Du 10 au 16 décembre 2024, We Are Ona déménage ses fourneaux dans un décor inédit : un appartement parisien éventré, en pleine mue, posé en majesté rue de Rivoli avec vue royale sur les Tuileries. Adresse qui devient une oeuvre d'art grâce à la vision d'Alexandre de Betak, surnommé le « Fellini de la mode », et à la direction artistique de Luca Pronzato, fondateur de We Are Ona.

© We Are Ona

Imaginez un joyeux capharnaüm où des moulures haussmanniennes cohabitent avec des échafaudages en acier, où un parquet grinçant flirte avec des murs à nu, et où l’effervescence d’un chantier devient le décor d'une expérience hors normes. Alexandre de Betak, pape de la scénographie immersive, s’empare de ce chaos organisé et le transforme en un tableau vivant. Il fait de chaque fissure et écharde un élément clé de sa mise en scène.

Alexis Bijaoui en cuisine Alexis Bijaoui par © Anne-Claire Héraud

Pour compléter cette expérience singulière, le chef Alexis Bijaoui, ancien de l’Auberge de la Roche, signe le menu. Formé à la dure école des étoiles, entre le Relæ de Copenhague et L’Arpège d’Alain Passard, Alexis Bijaoui a aiguisé son art avec un double mantra : audace et respect absolu du produit. Après avoir pris les rênes de Garance à Paris, il s’exile dans le Mercantour pour co-fonder L’Auberge de la Roche, où il magnifie le terroir, toujours obsédé par le maraîchage et les richesses de la mer. Ici, ses plats, tout en reliefs et textures, jouent sur l’idée de déconstruction et de renouveau.

Pas juste un repas, mais une immersion dans un Paris à vif, où les murs murmurent leur histoire et les échafaudages racontent l’avenir. We Are Ona métamorphose le chantier en théâtre, l’assiette en pièce.

Luca Pronzato : l’architecte de l’expérience We Are Ona

Dans les coulisses de l'expérience, toujours : Luca Pronzato, sommelier surdoué et cerveau derrière We Are Ona. Passé par Noma à Copenhague et la table d’Atsushi Tanaka à Paris, il a lancé son collectif culinaire en 2019. Son credo ? Mixer design, gastronomie et storytelling pour proposer des expériences qui dépoussièrent les codes du dîner classique.

Luca Pronzato par © Tanya Chavez

À la tête de plus de 100 expériences culinaires annuelles, il collabore, grâce à son sens inné de la curation, avec les plus grands noms de la mode, de l’architecture et du design, de Chanel à Jacquemus, en passant par des figures comme Cristina Celestino ou Carsten Höller.

Quand ? du 10 au 16 décembre 2024

Où ? au 242 rue de Rivoli, 75001 Paris

Déjeuner en 5 temps

Heures de service : 12h30, 13h et 13h30

Prix : 110 €

Dîner en 8 temps

Heures de service : 19h30, 20h et 20h30

Prix : 180 €

Réservations indispensables