La table la plus arty de l’année s’installe dans un central téléphonique désaffecté !

A l’occasion de la 9e édition de la foire d’art contemporain Paris Internationale, apprêtez-vous à en prendre plein les yeux et plein les papilles. Du 16 au 22 octobre, le spécialiste du resto éphémère We Are Ona y propose des agapes d’anthologie concoctées par la cheffe Dalad Kambhu. Celle-ci a quitté un temps Kin Dee, son restaurant thaïlandais contemporain (et étoilé) de Berlin pour envoyer des assiettes asie-mutées (cinq services au déjeuner, sept au dîner) aux chanceux qui auront réservé dans ce pop-up au cœur de Paris et des œuvres. Le cadre ? Forcément dément. La foire d’art investit le vaste navire de brique et de béton d’un ancien central téléphonique à deux pas des Grands Boulevards où We Are Ona a ciselé, en partenariat avec Crosby Studios, deux espaces dantesques, plus proches d’une installation contemporaine que d’un restaurant.

La salle comme une œuvre

© We Are Ona

Au 7e étage du bâtiment dessiné en 1911 par François Le Cœur, on s’installe sur des tabourets chromés pour se sustenter sur des plans de travail dans une cathédrale minimaliste d’inox. Trop classique pour vous ? Alors direction la salle « dishwashers » au 6e étage où, dans un espace brutaliste de béton à l’os, on peut manger sur un comptoir ferreux au pied d’une pyramide d’éviers et d’assiettes sales en montée chromatique ! Le prix de cette expérience multisensorielle qui nourrit le corps et la réflexion sur les frontières entre les lieux de travail et de plaisir : 95 € le midi et 135 € le soir.

Où ? 17 Rue du Faubourg Poissonnière Paris 9e

Quand ? Du 16 au 22 octobre

Combien ? 95 € le midi et 135 € le soir.

Billetterie ici