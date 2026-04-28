Deuxième service annoncé pour la Grande Tablée dans une rue de Pigalle

L’année dernière, fin mai, la rue Duperré dans le 9ᵉ avait été transformée en un immense et joyeux banquet à ciel ouvert où plus de 400 convives s’étaient attablés sous le cagnard. Au menu ? Une noria de plats iconiques des restaurateurs du quartier à l’origine du projet : œufs mayo, saucisse-purée et profiteroles du Bouillon Pigalle ; pâtes à la truffe, burrata et tiramisu du Pink Mamma. Le tout sonorisé par la bande de la Machine du Moulin Rouge et le cabaret La Barbichette.

© La Grande Tablée

Si vous l’aviez raté en 2025 ? Séchez vos larmes, l’édition 2026 vient d’être annoncée pour le 29 mai à partir de 18 h avec les mêmes équipes et les mêmes recettes ! Bonus de cette année, Fishbach remplacera Teki Latex aux platines. Comptez 41€ pour cette avalanche de bonnes choses (vins inclus !), soit une super affaire. Les résas ouvrent le 5 mai à partir de 10 h. Soyez rapides !

Quand ? le 29 mai de 18 h à 22 h

Réservation ici à partir du 5 mai à 10h