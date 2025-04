Pour qui ? Les titis parisiens ou tous ceux qui rêvent de l’être.

Plat culte ? L’œuf mayonnaise, le bourguignon-coquillettes… Tous les classiques bistrotiers !

Bon plan ? Les œufs mayo à 1,90 €; les harengs pommes à l’huile à 4,50 € ; le bœuf bourguignon à moins de 10 balles. Côté glou, le rouge côtes-du-rhône petit budget : de 2,90 € les 20 cl à 35 € le jéroboam !

Les serveurs en veston noir et chemise blanche circulent d’un pas pressé entre les 300 places du Bouillon Pigalle. En quelques minutes, l’immense salle ouverte sur l’agitation du boulevard de Clichy se remplit. Parisiens au temps chronométré et touristes en goguette à Pigalle prennent place sur les banquettes en cuir rouge autour des tables vêtues d'une nappe blanche et d'un napperon en papier. Soyez là tôt, sinon, vous risquez de devoir faire la queue.

Le temps d’un déjeuner, on se rêve dans le Paris de Zola. Bye bye l’avocado toast, ici, on fait du bon pour pas cher avec des bas morceaux et du bon sens. On retrouve les saveurs réconfortantes et la simplicité d’un œuf servi avec une montagne de mayonnaise que l’on prend plaisir à saucer avec la belle miche de Jean-Luc Poujauran (1,90 €), le charme crémeux du céleri rémoulade accompagné des sprats fumés de la maison Petrossian (3,40 €) et la simplicité d’une brandade de morue surmontée de quelques amandes effilées, d’un filet d’huile d’olive bien fruitée et de ciboulette fraîche (9,20 €).

Les coquillettes sont trop cuites et le service est un poil lent au moment du coup de feu mais franchement, à ce prix-là et pour cette qualité, il faudrait vraiment être un râleur de Parisien pour trouver quelque chose à redire !





