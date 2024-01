Dior s’associe à deux immenses chorégraphes pour trois nuits dansées à Paris

Angelin Preljocaj, Giorgio Mancini, Philip Glass et Franz Schubert sont sur un plateau… Sapés comme jamais. En avril, la maison Dior présente conjointement deux ballets à Paris, interprétés par les danseurs de l’Opéra de Rome. Le temps de trois soirs, du 26 au 28 avril, le Palais des congrès jouera des pièces inédites d’Angelin Preljocaj et de Giorgio Mancini, Nuit romaine et Nuit dansée. Un double spectacle à la mesure des ambitions de Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de Dior, à l’origine du projet et des sublimes costumes qui l’habillent.

Nuit romaine, du film au spectacle

Nuit romaine, le ballet de Preljocaj qui sera présenté au Palais des congrès, est né à l’occasion de la Journée internationale de la danse en 2022. Le chorégraphe et la directrice artistique de Dior avaient réalisé un sublime film de danse, tourné dans les salles et couloirs désertés du palais Farnèse à Rome (à découvrir ci-dessous). Un avant-goût plus que prometteur, qui nous aura fait choper nos places plus vite que notre ombre – ça sent le show qui va vite afficher complet.

Courtesy of Dior, Nuit Romaine © Valentin Hennequin

Où ? Palais des congrès, 2 place de la Porte-Maillot, Paris 17e.

Quand ? 26, 27 et 28 avril 2024.

Combien ? à partir de 44 €. (Billetterie ici)