La Galerie Dior déroule le tapis rouge aux artistes femmes dans un nouveau parcours

Eva Jospin, Niki de Saint Phalle, Chimamanda Ngozi Adichie… Qu’elles aient collaboré à la DA d’un défilé, inspiré l’esthétique d’une collection ou participé au design d’une pièce, des artistes féminines venues de toutes les disciplines ont tissé des liens étroits avec la maison de couture depuis sa création, et plus encore ces dernières années. Depuis le 24 novembre, et jusqu’au 13 mai 2024, la galerie attenante au 30 Montaigne, adresse historique de la maison, présente un nouveau parcours d’exposition rendant hommage aux femmes ayant inspiré ou collaboré avec Dior.

Judy Chicago à la Galerie Dior © Adrien Dirand

Un féminisme haute couture ?

D’une œuvre de la peintre surréaliste Leonor Fini (que Christian Dior lui-même avait exposée alors qu’il était encore galeriste) aux sacs Lady Dior réinventés par différentes artistes contemporaines via le projet Dior Lady Art, le parcours établit des ponts entre la mode et l’art, mais aussi entre la genèse de la maison et son présent. Car c’est à l’arrivée de Maria Grazia Chiuri à la direction artistique des collections féminines (première femme à obtenir ce poste, en 2016), que les collaborations avec des artistes féminines (souvent féministes) se sont multipliées.

Les robes brodées par Elina Chauvet © Adrien Dirand

La créatrice italienne avait illustré son militantisme dès son premier défilé à travers un t-shirt “We should all be feminists”, slogan emprunté à l’essai de l’Américaine Chimamanda Ngozi Adichie. C’est d’ailleurs une photographie de ce t-shirt par Brigitte Niedermair qui ouvre le nouveau parcours de la galerie. On y découvre aussi la toute dernière collaboration entre la designer et l’artiste militante mexicaine Elina Chauvet, un magnifique ensemble de robes en mousseline blanche brodée au fil rouge, faisant écho au final du défilé de la collection croisière 2024 de la maison de couture. Une nouvelle métaphore pour faire du féminisme le fil rouge de la création Dior ?

Où ? Galerie Dior, 11 rue François-1er, Paris 8e.

Quand ? du 24 novembre au 13 mai 2024.

Combien ? 12 € (plein tarif), réservation vivement conseillée.