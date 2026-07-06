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Diptyque ouvre un comptoir à eaux aromatisées gratuit au cœur de Paris

Cet été, Diptyque transforme sa boutique en oasis de fraîcheur avec The Social Food.

Écrit par
Romy Mangez
Diptyque ouvre un “Comptoir à Eaux” éphémère et gratuit au cœur de Paris
@ Diptyque | Diptyque ouvre un “Comptoir à Eaux" éphémère et gratuit au cœur de Paris
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En ces temps de canicules en série, le comptoir à eaux aromatisées installé par The Social Food dans la boutique du parfumier Diptyque rue Duphot ressemble à la meilleure idée de l'été. Jusqu'au 31 août, à deux pas de la place de la Concorde – et en simultané du côté de Bond Street à Londres –, on pourra s'offrir une parenthèse au frais le temps d’apprécier des recettes d'eaux infusées aux fruits, aux fleurs et aux herbes aromatiques. 

Un voyage olfactif et gustatif autour d'un comptoir à la présentation lumineuse, où chaque création fait écho aux notes d’une nouvelle création de la maison de parfums, prolongeant l'expérience au-delà des flacons. Une collab qui coche toutes les cases du cool – et en plus totalement gratuite.

Où ? Boutique Diptyque, 7 rue Duphot, Paris 1er
Quand ? jusqu'au 31 août 2026, 10h30-19h30 (11h-19h le dimanche).
Prix ? Entrée libre et dégustation gratuite.

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