Disiz organise une écoute immersive en avant-première de son nouvel album au Théâtre du Châtelet

Disiz est de retour et il fait les choses en grand. En préambule de la sortie de son album on s’en rappellera pas prévue le 21 novembre, le rappeur (et tellement plus) français a annoncé la tenue d’une série d’écoutes en avant-première, immersives et commentées par lui-même, dans cinq villes du pays.

Les choses en grand

À Paris, Disiz voit les choses en grand en investissant le Théâtre du Châtelet le 23 octobre, s’entourant pour le système son, de l’équipe de Mino aperçue derrière les sessions d’écoute des disques de Frank Ocean, Tame Impala ou Laylow. Les places sont déjà en vente, ne traînez pas.

Avec ce quatorzième album, Disiz revient après L’Amour, sorti en 2022, avec lequel il avait cartonné — certifié platine — tout en montrant qu’il était toujours aussi à la page côté créativité. Ce qu’on sait de ce on s’en rappellera pas ? Qu’il compte vingt morceaux, dont cinq feats avec Kid Cudi, Theodora, Iliona, Prinzly et… Laurent Voulzy. Deux morceaux ont déjà été partagés : Melodrama avec la Boss Lady, et La Rosée, premier titre de l’album, aux contours très introspectifs. Disiz l’attente désormais.

Quand ? le 23 octobre 2025.

Où ? Théâtre du Châtelet, Place du Châtelet, Paris 4e.