Disneyland Paris partage gratuitement un de ses spectacles nocturnes

Chez Disney, en ce moment, c'est du côté streaming de la force que ça se passe. Car au niveau des parcs, fermeture oblige, c'est le calme plat. Cependant, Disneyland Paris a décidé de revenir dans la lumière en partageant gratuitement la semaine dernière Disney Illuminations, l'un de ses grandiloquents spectacles nocturnes projetés sur la façade du grand château.

En une vingtaine de minutes, vous voilà trimballés dans plusieurs décennies d'histoires animées de la maison, à grand renfort de jets d'eau, de feux d'artifice, de projections et de voix off bonne à ouvrir la boîte à souvenirs. L'occasion de voyager – vous et les enfants – entre les univers de la Petite Sirène, du Roi lion, de Pirates des Caraïbes, de Nemo, sans oublier la Reine des neiges, dont la chansonnette sur la libération et la délivrance n'aura jamais sonné aussi juste.