Photographies, archives, installations et documents reviennent sur le déroulé des événements, leurs conséquences et la manière dont la société s’est reconstruite.

À l’occasion des dix ans des attentats du 13 novembre 2015, plusieurs expositions sont organisées à Paris pour rendre hommage aux victimes et rappeler les élans de solidarité qui ont suivi.

Paris, le 13 novembre 2015 – Du jour au lendemain, à la caserne Napoléon

Sur les façades de la caserne Napoléon (rue de Rivoli, rue de Lobau, place Baudoyer et place Saint-Gervais), l’association 13onze15 Fraternité et Vérité présente Paris, le 13 novembre 2015. Du jour au lendemain…, une exposition réunissant 42 artistes invités à associer une photo prise le jour des attentats à une autre, pensée comme réponse.

© Carolle Benitah

13 novembre 2015, Paris se souvient , sur la place de la République

Sur la place de la République, l’exposition 13 novembre 2015, Paris se souvient rassemble les clichés réalisés par les photographes de la Ville dans les jours qui ont suivi les attaques : visages bouleversés, rassemblements silencieux, gestes d’entraide.

Liberté – Objets – Fraternité, à la station de métro République

Juste en dessous, dans le métro, sur les quais de la ligne 11, l’exposition Liberté, Objets, Fraternité (jusqu’au 17 novembre) réunit les clichés du photographe Yves Samuel. Il y capture les objets déposés après le 13 novembre (dessins, fleurs, bougies, mots). Autant de traces intimes d’un deuil partagé qui rappellent la puissance du collectif dans les jours d’après.

© Yves Samuel

Face au terrorisme, une mémoire citoyenne, sur les grilles de l'Hôtel de Ville

Le long des grilles de l’Hôtel de Ville, « Face au terrorisme, une mémoire citoyenne » dévoile pour la première fois des objets et documents issus des dons de proches de victimes et d’institutions, prémices du futur Musée-mémorial du terrorisme.

© Benoît Palley

« Je suis Paris », 10 ans après : la collecte des mémoriaux du 13 novembre 2015, aux Archives de Paris

Aux Archives de Paris (19e), l’exposition Je suis Paris, ouverte à partir du 12 novembre, réunit les milliers d’hommages, dessins et mots déposés dans la capitale après les attentats.

© Archives de Paris

Les attentats de Paris. Hommage aux victimes., au musée Carnavalet – Histoire de Paris

Enfin, le musée Carnavalet (Paris Centre) propose, jusqu’au 7 décembre, un parcours mémoriel intégrant hommages anonymes et œuvres d’art urbain créées en réaction aux événements de janvier et novembre 2015. Une manière juste de dire que, dix ans plus tard, Paris n’a rien oublié.

© Pierre Antoine

Les arts graphiques, rempart à la violence, à la mairie du 10ᵉ arrondissement

Après les attentats de 2015, des psychiatres se tournent vers l’art-thérapie pour aider les victimes à surmonter leurs traumatismes. Le psychothérapeute Fernando Bayro-Corrochano accompagne ainsi des enfants touchés par les violences autour du Bataclan, produisant avec eux plus d’une centaine de dessins. Dix ans plus tard, ces œuvres sont exposées en mairie du 10ᵉ arrondissement, à l’initiative de la galeriste Rachel Hardouin. L’exposition, en accès libre du 8 au 28 novembre 2025, est complétée par une rencontre au cinéma Le Brady et un accrochage au Point Éphémère.