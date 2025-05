Dix statues de pionnières féministes inaugurées à Paris en juillet !

Elles avaient été un des (nombreux) moments de bravoure de la cérémonie des JO de Paris : les statues dorées des dix femmes qui ont marqué l’histoire des combats féministes (comme Alice Milliat, Olympe de Gouges, Paulette Nardal ou Louise Michel) surgissaient de la Seine alors qu’Axelle Saint-Cirel chantait La Marseillaise sur le toit du Grand Palais.

Bonne nouvelle : il va être possible de les admirer de près, au calme et au sec puisqu’elles vont être installées définitivement de part et d’autre de la rue de la Chapelle fraîchement rénovée, entre l’Arena Porte de la Chapelle et le rond-point. Inauguration le 26 juillet soit un an pile après les JO.

Mesurant près de 4 mètres de haut, ces sculptures en résine et fibre de verre ont été conçues par Paname 2024 et imprimées en 3D par CMDS Factory, dans le Pas-de-Calais, en collaboration avec l’entreprise Marie 3D à Sartrouville. Du local pour briller à l’international !

Et par ici pour d'autres œuvres féministes à Paris