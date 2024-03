La Butte-aux-Cailles est réputée pour ses ruelles pentues où les graffeurs, connus et inconnus, laissent courir leur inspiration. Ainsi, dans une artère subsidiaire de la rue du Moulin-des-Prés, des pochoirs de Jana & JS partagent un pan de mur avec les fresques de Nemo et Jef Aérosol. Et autant le dire : les femmes sont plus que représentées ! Un peu plus loin, sur les immeubles de la rue des Cinq-Diamants, c’est la silhouette de Miss.Tic et ses savoureux jeux de mots qui s’exposent langoureusement. Également sur les murs : Lily Luciole, et son travail sur l’identité, l’image de soi, la féminité et le corps

; Alys Cheshire, sa Blanche-Neige armée et son texte qui tape dans le mille (« Fuck being a Princess, give me the key to wonderland ») ; ou encore les femmes-vulves de Wild wonder woman ou les clitoris artistiques de MarsL. Autant d’œuvres engagées qui transportent le badaud dans un univers en 2D, décousu mais enchanté, parfaitement intégrées dans le paysage de cette « Butokaï » au caractère historiquement insurgé. Véritable galerie d’art en plein air.





Où ? Butte-aux-Cailles, Paris 13e