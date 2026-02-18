Inscrivez-vous
Language:
FrançaisEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Paris

Actualités

Pour les 20 ans de l’album « Lucky Boy », vous allez pouvoir vous offrir une édition limitée de l’iconique Teddy de DJ Mehdi

Le compte Insta DJ Mehdi Forever a annoncé l’ouverture d’un pop-up éphémère ce dimanche 22 mars au Book Club de l’Hôtel Amour dans le 10e.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
Pour les 20 ans de l’album « Lucky Boy », vous allez pouvoir vous offrir une édition limitée de l’iconique Teddy de DJ Mehdi
© DJ Mehdi Forever
Publicité

Il y a 20 ans, le regretté DJ Mehdi publiait Lucky Boy chez Ed Banger, album séminal de toute une génération où il faisait se rencontrer ses amours hip-hop et électroniques. Porté par le rebondissant I Am Somebody ou le supersonique Signatune – ha, ce remix de Thomas Bangalter… –, le disque avait aussi infusé dans la culture populaire avec sa pochette graffée par So-Me, où un DJ Mehdi iconique trônait au milieu de buildings sapé d’un teddy bleu à manches blanches. 

Deux éditions limitées

Pour célébrer les 20 ans du disque, le compte Insta DJ Mehdi Forever a annoncé l’ouverture d’un pop-up éphémère ce dimanche 22 mars au Book Club de l’Hôtel Amour dans le 10e. De 14 h à 18 h seront vendues deux éditions limitées du fameux Teddy en collab avec Schott : l’une « classique » avec les inscriptions et logos DJ Mehdi et DJ Mehdi Forever (comptez 450 €), d’ores et déjà réservable sur le site ; et l’autre collector, uniquement trouvable le temps du pop-up à raison de 360 exemplaires, avec sur chacune des manches les noms des différents artistes (à gauche, les gens de l’électronique, à droite, du hip-hop) proches de Mehdi, tarifée à 550 €.

Oui, c’est un sacré billet, mais pour celles et ceux qui peuvent les sortir, sachez que les « recettes réalisées à travers la vente de cette veste seront dédiées au travail d’entretien de la mémoire et du patrimoine artistique de DJ Mehdi ».

Quand ? Dimanche 22 février 2026
Où ? Book Club, Hôtel Amour, 18 rue de la Fidélité, Paris 10e

À la une
    Publicité
    Back to Top

    A propos de nous

    Nous contacter

    L'offre Time Out

    Plan du site
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.