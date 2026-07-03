Elton John et David Furnish dévoilent leur incroyable collection de photos à Paris cet été

Le chanteur et son mari présentent une (petite) partie de leur collection de 7 000 tirages au Jeu de Paume, avec des stars devant et derrière l'objectif.

Depuis les années 1990, le chanteur Elton John et son mari David Furnish amassent les photographies de manière compulsive et leur collection compte plus de 7 000 tirages. Ils en ont sélectionné 300 pour cette exposition Fragile Beauty présentée au Victoria and Albert Museum de Londres et adaptée au Jeu de Paume cet été.

Le parcours oscille entre le glamour des défilés de haute couture et des instantanés beaucoup plus bruts, comme des clichés poignants sur la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. On découvrira aussi les portraits d'icônes de la pop culture, Marilyn Monroe, Nina Simone ou Miles Davis. Derrière l’objectif, le casting est tout aussi impressionnant : Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, ou encore David LaChapelle.

La sélection d'Elton John et David Furnish évoque bien sûr l'histoire et la culture LGBTQI+, à travers des photos très intimes, qui racontent aussi bien la fête et les clubs que les années sombres de la lutte contre le sida. L’exposition se termine en beauté avec l'installation monumentale de Nan Goldin. Sa pièce The Ballad of Sexual Dependency rassemble 149 photos ultra-fortes qui parlent de désir et de nuits de fête.

Où ? Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, Paris 8e.

Quand ? du 12 juin au 27 septembre 2026.

Combien ? 9-14 €.