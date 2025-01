Embarquez (en petit train !) pour une bamboche bi-goût entre les deux restos les plus festifs de Paris

Si Lolo Bistrot n’est plus (avec un Zac Gannat parti chez Deviant), la doublette Loïc Minel et Christophe Juville garde au chaud Lolo la cave à manger et une grosse envie de s’enjailler. Après une collab riche en BPM chez Pantobaguette en octobre, ils remettent le couvert le 16 janvier pour une fiesta italo-gastro-mobile avec le Piccolo du duo Gianmarco Gorni et Hubert Niveleau.

Chemin de fête

© Piccolo

Et attention, ça envoie ! Première étape chez Lolo pour des petites assiettes canado-italiennes cuisinées par Gianmarco et Alec Van Branteghem (le cuistot de Lolo) : tartare de bœuf à la vongole, croquette bolo et sauce ranch, brochette de poulpe et sauce parmesan… Le soleil de minuit dans des tapas nocturnes (entre 10 et 18€ l’assiette).

À 23h02, tout le monde (enfin ceux qui ont réservé) grimpe dans le petit train à touristes direction Piccolo. À 20 €, on n’est pas sur du tarif réduit, mais on imagine qu’il y a moyen de bien rigoler. Une fois au terminus, les bambochards montent chez Piccolo et Loïc Minel monte le son de ses platines pour un set enlevé jusqu’à 4 h du matin, arrosé de Campari soda. La vie pas trop duraille, quoi.

Quand ? le 16 janvier

Où ? 12, rue de Châteaudun, Paris 9e