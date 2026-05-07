A la suite de la qualification du PSG, le maire de Paris Emmanuel Grégoire annonce vouloir installer une fan zone pour la finale !

Reste à caler les contours de cette fan-zone en se coordonnant avec les autorités compétentes.

Le dégel se poursuit entre la mairie de Paris et le PSG. Dans l’euphorie de la victoire contre le Bayern vécue à l’Hôtel de ville avec 400 enfants footeux de la ville, et alors qu’il a relancé les discussions sur l’avenir du Parc, le maire de Paris Emmanuel Grégoire a hier soir annoncé vouloir monter une « belle fan-zone » pour diffuser la finale prévue le 30 mai.

Reste à caler les contours de cette fan-zone en se coordonnant avec les autorités compétentes, parmi lesquelles la préfecture de police. Les enthousiastes réactions d’après-match passée, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez est intervenu ce matin chez Europe 1, déclarant qu’ « en général, on discute un peu avec le préfet de police avant cela ; ça n’a pas été le cas […] Il faudra qu’on voit où cette fan-zone va être organisée. »

Comprenez que cela sent bon pour la fan-zone et que les prochaines discussions entre la mairie et la pref acteront son emplacement précis. On vous tient au courant dès qu’on en sait plus.