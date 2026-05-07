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A la suite de la qualification du PSG, le maire de Paris Emmanuel Grégoire annonce vouloir installer une fan zone pour la finale !

Reste à caler les contours de cette fan-zone en se coordonnant avec les autorités compétentes.

Rémi Morvan
Écrit par
Rémi Morvan
Journaliste, Time Out Paris
A la suite de la qualification du PSG, le maire de Paris Emmanuel Grégoire annonce vouloir installer une fan zone pour la finale !
© Joséphine Brueder/Ville de Paris
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Le dégel se poursuit entre la mairie de Paris et le PSG. Dans l’euphorie de la victoire contre le Bayern vécue à l’Hôtel de ville avec 400 enfants footeux de la ville, et alors qu’il a relancé les discussions sur l’avenir du Parc, le maire de Paris Emmanuel Grégoire a hier soir annoncé vouloir monter une « belle fan-zone » pour diffuser la finale prévue le 30 mai.

Reste à caler les contours de cette fan-zone en se coordonnant avec les autorités compétentes, parmi lesquelles la préfecture de police. Les enthousiastes réactions d’après-match passée, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez est intervenu ce matin chez Europe 1, déclarant qu’ « en général, on discute un peu avec le préfet de police avant cela ; ça n’a pas été le cas […] Il faudra qu’on voit où cette fan-zone va être organisée. »

Comprenez que cela sent bon pour la fan-zone et que les prochaines discussions entre la mairie et la pref acteront son emplacement précis. On vous tient au courant dès qu’on en sait plus.

Et pour tout savoir sur l'avancée de la fan-zone au Parc des Princes, c'est par ici que ça se passe.

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