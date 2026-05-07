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Finale PSG-Arsenal : le Parc des Princes devrait diffuser le match sur écrans géants

48 000 supporters, quatre écrans XXL et un concert : le programme la finale de la Ligue des champions sans billet pour Budapest !

Antoine Besse
Écrit par
Antoine Besse
Responsable des rubriques restaurants et bars
Stade
© Antoine Besse
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Soyons réalistes, à moins d’être le cousin d’Enrique, les places à la Puskas Aréna de Budapest pour la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal vont être compliquées à harponner. Mais, comme l’an dernier, le PSG devrait installer un dispositif géant au milieu de la pelouse du Parc des Princes.

Quatre écrans de 18 m par 10 m avaient alors permis à 48 000 personnes de vibrer devant le match comme si elles avaient été à Munich. Le tout avait été complété d’un show musical de pointures du rap parisien qu’on peut espérer retrouver cette année. Préparez-vous à être vif tel un Kvaratskhelia de la billetterie car l’année dernière les places (gratuites) avaient trouvé preneurs en 48 h ! Si vous vous retrouvez le bec dans l’eau, la mairie de Paris a prévu aussi d’installer une fan zone.

Par ici pour les bars où aller voir le match

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