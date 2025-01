Alors, le Louvre, ça ferme ? Depuis quelques jours et la révélation par Le Parisien d’une note confidentielle de la directrice Laurence des Cars pointant la vétusté du bâtiment, le nom de l’iconique musée parisien clignotait en gras sur les télex du monde entier… et de l’Elysée. Alors, dans une conférence de presse tout en sobriété (non) organisée mardi 28 janvier devant La Joconde, Emmanuel Macron a annoncé une ribambelle de mesures comprises dans un projet intitulé « Louvre Nouvelle Renaissance ».

Un déplacement de La Joconde

Première chose à savoir : non, le musée ne fermera pas et les travaux dureront « une dizaine d’années ». Pour ce qui est des annonces marquantes, Emmanuel Macron a dit que le musée allait bénéficier d’une nouvelle entrée du côté de la Colonnade de Perrault, censée « rééquilibrer la façon de visiter le Louvre et le rouvrir aux Parisiens et aux Parisiennes ». Pour rappel, le Louvre accueille à l’heure actuelle 9 millions de visiteurs par an, alors que le projet Grand Louvre avec entrée par la pyramide porté dans les années 1980 était pensé pour 4 millions de personnes. Dans la même veine cadastrale, il a été notifié que La Joconde devrait bénéficier d’une salle rien qu’à elle, « accessible de manière autonome par rapport au reste du musée », avec un titre d’accès propre.

Quid du financement ?

Forcément, vient la question que tout le monde se pose : quid du financement en cette période de vaches maigres pour la Culture ? Car ce projet devrait, selon les dires de l’entourage du président relayés par Le Parisien, coûter entre 700 et 800 millions d’euros. Rien que ça. Emmanuel Macron a voulu rassurer en disant que ce projet serait « réaliste et financé », et qu’il ne « [pèserait pas] sur le contribuable ». Parmi les pistes de financement, il a par exemple évoqué l’augmentation du prix du ticket pour les étrangers hors de l’Union européenne à partir de janvier 2026. Autres sources évoquées par son entourage, sur un modèle très reconstruction de Notre-Dame : le mécénat privé ainsi que les talbins rapportés par le Louvre Abu Dhabi.