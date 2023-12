En 2024, Damon Albarn (Gorillaz, Blur…) signe un opéra électro-pop au Lido 2

Il a cofondé, composé et chanté pour trois des meilleurs groupes des trente dernières années (Gorillaz, Blur, The Good, The Bad & The Queen), puisé son inspiration dans le monde entier (et particulièrement au Mali), monté trois opéras et spectacles musicaux, et il s’attaque désormais à une rencontre entre Goethe et… la musique électronique. Cet ambitieux projet, commandé par Jean-Luc Choplin, le patron du nouveau Lido avec lequel Damon Albarn a déjà travaillé au théâtre du Châtelet, verra le jour à l’automne 2024 dans la salle du mythique music-hall.

Le spectacle, qui devrait s’intituler The Curse, est annoncé comme une adaptation électro-pop de la suite de La Flûte enchantée esquissée par Goethe après la mort de Mozart. Une nouvelle lecture de l'œuvre, et de nouvelles aventures pour Tamino et Pamina, héros de la Flûte, dans leur lutte contre le mal incarné par la Reine de la Nuit. Ce drôle d’objet sera présenté en anglais (surtitré) dans la salle entièrement retapée du cabaret des Champs-Elysées.

Aussi au Lido 2 Paris

Le nouveau décor du Lido 2 signé Alexis Mabille

A peine rouvert, le Lido 2 Paris est déjà en passe de devenir notre nouvelle salle de spectacle préférée. L’an dernier, avant même que les travaux du lieu ne soient terminés, le music-hall nous avait conquis avec une prod phénoménale du mythique Cabaret. Et les productions à venir en 2024 sont dans la même lignée, avec notamment The Rocky Horror Picture Show dans sa version originale.. De quoi bien chauffer la salle en attendant Albarn.

Où ? Lido 2 Paris, 116 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e.

Quand ? à partir d’octobre 2024 - ouverture de la billetterie en janvier 2024.