En 2024, une expo immersive va vous faire entrer dans la tête de Frida Kahlo

Viva Frida ! Passée par Madrid, Bogota, Buenos Aires ou Shanghai, Life and Work of Frida Kahlo, l’expo immersive sur l’icône de la peinture mexicaine, arrive enfin à Paris. Pour la découvrir et pénétrer virtuellement l’emblématique maison bleue de l’artiste, il vous faudra patienter jusqu’au 18 septembre 2024 et vous rendre au Grand Palais Immersif, où elle sera présentée jusqu’en mars 2025.

Pensée comme une expérience totale dans des projections à 360° entre photographies, archives et toiles animées, l’exposition s'appuie sur les journaux intimes de la peintre mexicaine pour la laisser nous guider à travers son œuvre et sa vie. De son rapport à la souffrance, d’abord imposée par le handicap puis par un mariage houleux, à son combat révolutionnaire, Frida s’expose à la première personne dans un décor tout imprégné de son art. Jusqu’à présent, l’expo a connu un incroyable succès partout où elle est passée. Et fait déjà du bruit à Paris moins d’un an avant sa sortie !

Où ? Grand Palais Immersif, 110 rue de Lyon, Paris 12e.

Quand ? du 18 septembre 2024 au 2 mars 2025.