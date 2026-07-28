En août, Paris accueille les championnats d'Europe de natation, avec deux épreuves dans la Seine

Pour la première fois depuis 1931, Paris accueille les Championnats d'Europe de natation, qui se dérouleront du 31 juillet au 16 août entre la Seine et le Centre Aquatique de Saint-Denis construit pour les JO de 2024.

Deux disciplines se dérouleront dans la Seine en plein Paris : la nage en eau libre sur 5 et 10 km (les 4, 5, 7 et 8 août) au niveau du bras de Grenelle et de l’île aux Cygnes, et le plongeon de haut vol (les 7 et 8 août) depuis le pont de Bir-Hakeim.

Pour voir les épreuves de nage libre, il faudra réserver une place à 11 euros qui permettra de se balader sur toute l’île aux Cygnes, tandis que les spectaculaires épreuves de plongeon seront visibles gratuitement depuis les quais de Seine.

Les courses de natation en bassin se dérouleront à partir du 10 août au Centre Aquatique de Saint-Denis avec, on espère, des victoires de Léon Marchand, quadruple champion olympique, et Maxime Grousset, triple champion du monde, tous deux en pleine rééducation après des blessures.

Quand ? Eau libre du 4 au 8 août · plongeon de haut vol les 7 et 8 août · natation course du 10 au 16 août.

Où ? Seine, bras de Grenelle (Paris 15e) · Centre Aquatique Olympique (Saint-Denis).

Combien ? tarifs suivant les courses. Billetterie sur ffnatation.fr.