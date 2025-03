En avril, écoutez l’album de Doechii sur un système-son de folie dans le 11e

Doechii débarque au Sonorium… sans même être là. Le 13 avril, son album Alligator Bites Never Heal s’écoute comme un vinyle sacré, sur un système-son de haute volée et avec les lumières du critique Raphaël Da Cruz.

La dernière fois que Doechii est venue à Paris, elle a éclaboussé la Fashion Week de son aura et été portée en triomphe au milieu de ses fans en pleine rue. En attendant son retour sur scène – spoiler : ça aura lieu à Rock en Seine le 21 août –, c’est l’œuvre de l’artiste floridienne qui va causer pour elle.

Le 11 avril, Sonorium, ce lieu d’écoute de pointe situé dans le 11e, accueillera une session autour d’Alligator Bites Never Heal, son dernier disque sorti en août et récemment couronné du Grammy Awards de l’album rap. Un projet à l’allure de manifeste psychanalytique (et de prise de pouvoir) dans lequel Doechii excelle tant par ses flows – elle rappe autant qu’elle chante brillamment – que sur ses choix de prods ultra diverses, faisant côtoyer des beats frénétiques avec des nappes de quasi ambient.

En plus de profiter d’un système-son nec plus ultra, cette session sera commentée par le journaliste rap Raphaël Da Cruz, dont les finaudes analyses entremêlent connaissances rapologiques et perspectives bourdieusiennes. De quoi nourrir vos oreilles et vos esprits.