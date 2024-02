En ce moment, une expérience immersive pour tomber “En Amour” à la Philharmonie

“Des saluts, des bonjours, sourires de velours, mais toujours pas d’amour ?” Commencez par arrêter d’écouter Priscilla (ou pas, les puces, c’est votre choix <3), et rendez-vous En Amour… à la Philharmonie. Un nouveau territoire IRL mais virtuel imaginé par le duo d’artistes numériques Adrien M & Claire B, installé dans l’espace d’exposition de la Cité de la Musique. Une expérience immersive et interactive de 40 minutes pensée comme une métaphore sensible du sentiment amoureux, bercée par la musique de Laurent Bardainne et la voix de la chanteuse November Ultra.

Une expérience qui met votre corps à l’oeuvre

Comme nous, vous vous souvenez peut-être avec émotion de l’exposition événement Faire corps, imaginée par le duo en 2020 à la Gaîté Lyrique. Si vous n’y étiez pas, raison de plus pour aller au plus vite à la Cité de la Musique. Ici encore, et c’est ce qui fait toute la spécificité des créations de la compagnie (en comparaison avec les autres expos dites immersives), l’interactivité est reine. Non seulement vous êtes plongé dans les projections à 360°, mais celles-ci répondent à vos mouvements : les images se plient à vos gestes, établissant une véritable relation visiteur-exposition. (L) (L) (L)

Où ? Cité de la Musique, 221 avenue Jean-Jaurès, Paris 19e.

Quand ? du 9 février au 25 août 2024.

Combien ? 6-11€ - billetterie ici.