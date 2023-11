En décembre, la Cinémathèque projette la filmographie complète de Sofia Coppola (son dernier film compris) !

Bill Murray sirote un cocktail, Kirsten Dunst croque dans un macaron, tout ça sous le regard blasé d’une Emma Watson terminant son frozen latte, tandis qu’une mélodie de Air plane dans l’air… On s’y sent bien, dans l’univers de Sofia Coppola – avant qu’un personnage ne se jette par la fenêtre. Alors que la réalisatrice s’apprête à sortir en France son dernier film inspiré des mémoires de Priscilla Presley, ex-épouse du King, la Cinémathèque lui consacre une rétrospective complète au début du mois de décembre. A défaut d’être chaud, l’hiver sera doux.

Avec comme point d’orgue l’avant-première de Priscilla (le 11 décembre, en présence de la réalisatrice), l’événement s’ouvrira dès le mercredi 6 sur la projo de son premier film, l’iconique Virgin Suicides (1999). Pendant une semaine, l’intégralité de sa filmographie va y passer, de Lost in Translation à Marie-Antoinette, nous rappelant au passage que la grande majorité de ses toiles sont déjà cultes. Mais ce qui frappe le plus dans cette vaste collection de personnages, c’est la (très) large place accordée aux femmes, des femmes plus puissantes et émancipées qu’on ne pourrait le penser, des pensionnaires des Proies aux adolescentes de The Bling Ring. Une belle leçon de female gaze.

Jacob Elordi et Cailee Spaeny dans "Priscilla" © A24

Où ? à la Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, Paris 12e.

Quand ? du 6 au 12 décembre 2023.

Combien ? dès 4 € la séance.