En janvier, notre restau pref du 18e pose ses casseroles dans un club mythique pour un banquet unique !

En janvier 2025, la Machine du Moulin Rouge, locomotive de la nuit parisienne (hoho), va fêter ses quinze ans de bamboche en grandes pompes. Grosse originalité pour un club, l’anniversaire ne va y seulement convoquer des cadors des platines mais aussi un chef des pianos afin d’organiser un grand banquet dans l’enceinte de la Machine. Car oui les clubbers mangent aussi.

Dîneurs on the dancefloor

Le 29 janvier au diner, Antonin Girard de Pantobaguette, la guitoune de tapas du 18 qu’on aime bien, va déployer sa cuisine Asie mutée sur la scène de la Machine. Les tables installées sur le dancefloor vont bénéficier d’une vue imprenable sur le ballet des assiettes et des verres. Peut-on dire qu’un cuistot est un DJ des saveurs ? Au menu du set : cinq étapes, apéritif et digeo compris, option végé possible et vins choisis par Soif. Bref du solide. On ne connait pas encore les détails des plats mais pour 70€ ça ressemble drôlement à un beau cadeau d’anniv !

© Machine du Moulin Rouge

Quand ? Le 29 janvier de 19h à minuit

Où ? 90 boulevard de Clichy, Paris 18e