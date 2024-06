En juin, découvrez en avant-première tous les films de la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes

Plus de trente ans que le scénario se répète. À peine les prix décernés et les ultimes traces du festival effacées, la Quinzaine des Réalisateurs, cette sélection hors compétition célébrant les créations filmiques les plus audacieuses, déboule dans la foulée au Forum des Images. Cette année, c’est du 5 au 16 juin, et l'événement promet de projeter l’intégralité des créations vues à Cannes. En bonus : les visionnages sont accompagnés d’une kyrielle de rencontres avec les équipes des films et autres masterclass.

Hors Palme d'or

Dans la programmation – rappelons-le, non officielle, donc sans Anora de Sean Baker, Palme d’or, ou Emilia Perez de Jacques Audiard –, on repère en ouverture Ma Vie ma gueule, film posthume de Sophie Fillières racontant les questionnements d’une femme de 55 ans jouée par Agnès Jaoui. La clôture sera centrée autour des Pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurisse, évoquant l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès, et notamment sa vraie fausse arrestation en Écosse.

21 € les 21 avant-premières

Entre les deux, on retrouve un documentaire de l’artiste Chantal Akerman partant à la recherche de sa propre histoire, Something Old, Something New, Something Borrowed d’Hernan Rosselli sur une famille impliquée dans des plans de loterie clandestine, ou La Prisonnière de Bordeaux de Patricia Mazuy, une plongée dans une amitié de parloir. Allez, on vous laisse vous perdre dans le programme, profiter d’un pass à 21 € pour les 21 avant-premières et vous la péter auprès de vos potes en disant que « bien sûr, vous étiez à Cannes. » Ou presque.

Quand ? du 5 au 16 juin 2024.

Où ? Forum des Images, 2 rue du Cinéma – Porte Saint-Eustache, Paris 1er.

Combien ? de 4 à 21 € selon les forfaits.

