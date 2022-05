En juin, prenez part à une randonnée à vélo de 100 km au départ de Paris

Les 18 et 19 juin, la REcyclerie revient avec la septième édition de son REcyclotour, dont l’un des points culminants sera une nouvelle randonnée à vélo. Toujours imaginée avec ses compères de Véloscénie, Time on Target et GOGO Green, cette expédition mènera les participants de la capitale à la vallée de Chevreuse, pour un circuit d’une distance totale de 100 bornes à parcourir en deux jours.

Le départ sera donné depuis les Cinq Toits – une ancienne caserne de gendarmerie devenue lieu d’accueil et de vie dans le 16e – en direction de la vallée de Chevreuse, avec la possibilité de la jouer en solitaire ou au cœur du peloton. Le samedi, tout au long des 50 bornes, vous aurez droit à des visites, des ravitos, des ateliers d’orientation et de réparation. L’arrivée du jour sera votre zone de bivouac, avec food truck, buvette et DJ sets chaloupés par la clique GOGO Green. Le lendemain, c’est retour à la case départ avec une arrivée prévue à la REcyclerie dans l’après-midi.

Point technique : le prix de base (99 €) correspond à un billet pour les personnes venant équipées (vélo, tente, sac de couchage) – il est aussi possible de tout louer en option (vélo compris). Question fringale, les orgas conseillent de prévoir de quoi manger le midi et le soir, sachant qu’un food truck et une buvette (payants) sont aussi annoncés au bivouac. Dernière chose, il n’y a pas de niveau requis, avec des groupes classés par expérience. Un camion balai sera même présent à l’arrière. Au cas où.

Quoi ? La microaventure du REcyclotour

Quand ? Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022

Où ? Entre les Cinq Tois, la vallée de Chevreuse et la REcyclerie

Combien ? A partir de 99 € (Billetterie ici)