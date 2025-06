Le parc de la Villette est Hyde Park de Paname

Des gigantesques anciens abattoirs de Paris, le parc de la Villette n’aura gardé qu’une halle, quelques bâtisses et surtout… ses dimensions. Avec ses 35 hectares, c’est le plus grand parc de Paris. C’est en 1987 que le site à la bordure est de la capitale, traversé par le canal de l’Ourcq, est transformé en immense parc par l’architecte suisse Bernard Tschumi.

Conçu comme une « ville-jardin », il relie deux sites, la Cité des Sciences au nord et la Grande Halle et la Cité de la Musique au sud. C’est l'un des rares parcs de Paris ouvert toute la nuit, et pour cause, il n’est pas cloisonné mais plutôt pensé comme un lieu de passage aussi bien qu’une aire de jeux, de repos, de loisir, de promenade ou encore d’art.

Ses grandes pelouses accueillent de nombreux événements. Si le regretté festival Villette Sonique n'est plus, le cinéma est à l’honneur avec le festival de cinéma en plein air, avec chaque année un thème différent. L’ambiance y est toujours bonne, on a même vu une foule de 2 000 personnes se lever pour danser sous les étoiles au moment du générique de fin de la comédie musicale Grease. A la fin de l'été, c’est le festival Jazz à la Villette qui fait vibrer le parc. Avec la Cité des Sciences et la Cité de la Musique dans le même complexe, vous pouvez facilement passer une journée entière à la Villette. Quant aux audiophiles, ils se régaleront à la Philharmonie de Paris, salle de 2 400 places principalement dédiée à la musique classique.