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En mars, Time Out Paris part à la rencontre des designeuses culinaires qui transforment la nourriture en œuvre d'art

À Paris, elles sont plusieurs cheffes à bouder les cuisines des restaurants pour s’adonner au design culinaire. Un nouveau métier à la croisée de l’art et de l’alimentation, qui se joue surtout sur Instagram.

Écrit par
La Rédaction
En mars, Time Out Paris part à la rencontre des designeuses culinaires qui font de la nourriture une œuvre
© Marina Germain pour Time Out Paris
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Ni cheffes au sens classique du terme, ni tout à fait plasticiennes, les food designers d'une nouvelle génération brouillent les frontières entre assiette et œuvre d'art, transformant un cendrier en tarte au citron meringuée, ou une montagne de gâteaux glacés en méditation sur la sidération contemporaine.

Portées par Instagram et réclamées par les plus grandes maisons de luxe, ces créatrices culinaires imposent un univers singulier, entre minimalisme punk, poésie d'Europe de l'Est et héritage de couturière. Et si elles désertent les fourneaux des restaurants traditionnels, c'est aussi pour fuir un système épuisant — et inventer, à leur manière, une façon de cuisiner plus libre.

Time Out vous plonge dans les univers d’Alina Prokopenko, Laszlo Marie Badet, Monika Varšavskaja et Zélikha Dinga, quatre artistes qui prouvent, chacune à leur façon, que la nourriture peut être à la fois belle, bonne et subversive. Un portrait à découvrir dès le 25 mars 2026.

À Paris, elles sont plusieurs cheffes à bouder les cuisines des restaurants pour s’adonner au design culinaire. Un nouveau métier à la croisée de l’art et de l’alimentation, qui se joue surtout sur Instagram.
© Marina Germain pour Time Out Paris
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