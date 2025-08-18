En septembre, un festival permet de revoir des classiques du cinéma sur grand écran

Si vous en avez assez de mater des films dans le train sur votre téléphone.

Pourquoi est-ce que c’est plus agréable de regarder des films au cinéma ? Déjà parce que la lumière est plus douce, car elle est projetée de derrière et réfléchie sur l’écran, alors que la télé ou l’ordinateur nous l’envoient directement dans les yeux.

Et bien sûr, parce qu’on les voit sur un écran ultra-large, le support pour lequel ils ont été tournés. En tout cas pour les films de la programmation du festival Play It Again, qui a sélectionné une vingtaine de classiques du cinéma pour les projeter de nouveau en salle, dans leur habitat naturel, du 19 au 29 septembre prochains.

L’événement se tient dans 200 cinémas à travers le pays, et la programmation va mettre tout le monde d’accord avec La Reine Margot de Patrice Chéreau en version restaurée, 2046 de Wong Kar-wai, Trois Hommes et un couffin de Coline Serreau, Il était une fois dans l’Ouest de Sergio Leone, La Ruée vers l’or de Charlie Chaplin, Texas de Wim Wenders, ou encore Seven de David Fincher.

A noter aussi, un programme Ciné Inclusif avec des projections audio-décrites et sous-titrées. Le programme des séances à venir début septembre.

Quand ? du 19 au 29 septembre 2025.

Où ? dans toute la France.

Combien ? prix d'une séance.