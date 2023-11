Entre l’expo et le marché de Noël, cet événement fête les 80 ans du LSD (et ça va faire un carton)

Synthétisé en 1943, le LSD fête cette année 80 piges d’une histoire passionnante à l’impact artistique, culturel et social considérable. Des contre-cultures hippies aux neurosciences, la substance hallucinogène continue d’alimenter le débat et d’enrichir l’imaginaire de maintes communautés artistiques. Du 22 novembre au 10 décembre, le collectionneur d’art psychédélique Jaïs Elalouf lui organise un méga-anniversaire dans un immense loft du 11e arrondissement. Et ça risque bien d’être votre délire.

Buvards Beatles © Lucydelic, Jaïs Elalouf

Côté expo, vous pourrez y admirer un riche panel de buvards (non imprégnés) collectionnés au fil des années ainsi qu’une sélection d'œuvres d’artistes contemporains, comme Kiki Picasso. Tout ça sera régulièrement animé de différents happenings, entre concerts de rap astral, ecstatic dance et cérémonie du cacao. Dans le tas, deux moments clés sont à noter dans vos calendriers : le vernissage du 22 novembre, avec moult performances, et le marché de Noël psychédélique les 9 et 10 décembre.

Où ? Atelier Basfroi, 23 rue Basfroi, Paris 11e.

Quand ? du 22 novembre au 10 décembre 2023.

Comment ? toutes les infos sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement.