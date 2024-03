Entre salons littéraires et concerts, la culture fait escale à l’hôtel Monsieur Aristide

Vous allez à l’hôtel pour dormir ? Ayez un peu plus d’imagination. A deux pas des Abbesses, l’hôtel quatre étoiles Monsieur Aristide dispose de quelques bons arguments pour vous inspirer de nouvelles habitudes. Dans son Café Aristide, au rez-de-chaussée, on tient salon en début de soirée avec des auteurs contemporains et on reste jusqu’au dernier verre les soirs de concert. Le décor ? Un bar tout acajou au mobilier vintage, juke-box à 45 tours inclus. Pour ne rien gâcher, une terrasse cachée et protégée du reste du monde vous attend dans son prolongement. Aux beaux jours, des vieux films sont même projetés dans la cour… On vous emmène.

Soirées littéraires

Installé depuis trois ans rue Aristide-Bruant, Monsieur Aristide a rapidement fait copain copain avec ses voisins de la librairie des Abbesses. Ensemble, ils organisent en semaine des soirées littéraires autour d’un livre, en présence de son auteur. Au mois de mars, l’affiche est de haut niveau. Le jeudi 21, à partir de 18h, David Foenkinos viendra échanger autour de La Vie heureuse, son roman paru en ce début d’année aux éditions Gallimard. Le vendredi 29, c’est Mathieu Simonet qui sera là pour présenter son dernier récit entre amour et climatologie, La Fin des nuages.

Café musical

Tous les samedis, le Café Aristide se transforme en “Café musical”. Dès 20h, un artiste s’installe à côté du bar dans une atmosphère de petit cabaret jazz. Certains artistes comme la chanteuse Silda (dont vous avez peut-être entendu le feat avec Julien Doré) ou Antwan y ont leurs habitudes. Ce mois-ci, vous y retrouverez la drag-queen Eva Jean (le samedi 16 mars) pour un seul-en-scène musical “unique en son genre”. Pour connaître toute la programmation, rendez-vous sur le compte Insta de l’hôtel.